Baleset

1 órája

Két autó karambolozott a 65-ösön, Tevelnél (képekkel)

A tűzoltók áramtalanítják a járműveket – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Teol.hu
Két autó karambolozott a 65-ösön, Tevelnél (képekkel)

Összeütközött két gépkocsi a 65-ös főút 21-es kilométerszelvényénél, Tevel térségében. Az ütközés erejétől az egyik jármű felborult. A bonyhádi hivatásos és a teveli önkéntes tűzoltók áramtalanítják a járműveket, valamint kerekeire állítják a felborult autót.

