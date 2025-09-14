Baleset
43 perce
Két autó karambolozott a 65-ösön, Tevelnél (képekkel)
A tűzoltók áramtalanítják a járműveket – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Forrás: MW
Összeütközött két gépkocsi a 65-ös főút 21-es kilométerszelvényénél, Tevel térségében. Az ütközés erejétől az egyik jármű felborult. A bonyhádi hivatásos és a teveli önkéntes tűzoltók áramtalanítják a járműveket, valamint kerekeire állítják a felborult autót.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre