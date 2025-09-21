szeptember 21., vasárnap

Baleset

1 órája

Két autó ütközött Dombóváron, a forgalmat is akadályozzák

Címkék#balesetek#katasztrófavédelem#ütközés#karambol

A járművek elzárják az utat a Tóth Ede utca és a Vörösmarty utca kereszteződésénél – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Teol.hu
Baleset történt Dombóváron

Forrás: Shutterstock

Összeütközött két személyautó Dombóváron, a Tóth Ede utca és a Vörösmarty utca kereszteződésénél. A balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A raj áramtalanította a járműveket, amelyek elzárják az utat.

