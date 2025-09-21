Baleset
1 órája
Két autó ütközött Dombóváron, a forgalmat is akadályozzák
A járművek elzárják az utat a Tóth Ede utca és a Vörösmarty utca kereszteződésénél – tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Baleset történt Dombóváron
Forrás: Shutterstock
Összeütközött két személyautó Dombóváron, a Tóth Ede utca és a Vörösmarty utca kereszteződésénél. A balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A raj áramtalanította a járműveket, amelyek elzárják az utat.
