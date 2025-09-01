szeptember 1., hétfő

1 órája

Kétszázan rekedtek a sárban a zuhé miatt

Címkék#eső#Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#sár

Forrás: Fotó: Tamási Önkormányzati Tűzoltóság

Szombaton Regölyben egy templomrom ünnepélyes átadásán a hirtelen lezúduló eső miatt közel kétszáz ember és ötven jármű rekedt a sárban. A tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók helyi erőgépek segítségével mindenkit kimentettek a kukoricatáblák közötti saras földútról – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az esetről bővebben itt olvashat.

Ötven jármű rekedt a sárban Regölyben Fotó: Tamási Önkormányzati Tűzoltóság
Fotó: Tamási Önkormányzati Tűzoltóság
Fotó: Tamási Önkormányzati Tűzoltóság

 

 

