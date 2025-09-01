Hirtelen eső
1 órája
Kétszázan rekedtek a sárban a zuhé miatt
Forrás: Fotó: Tamási Önkormányzati Tűzoltóság
Szombaton Regölyben egy templomrom ünnepélyes átadásán a hirtelen lezúduló eső miatt közel kétszáz ember és ötven jármű rekedt a sárban. A tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók helyi erőgépek segítségével mindenkit kimentettek a kukoricatáblák közötti saras földútról – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Az esetről bővebben itt olvashat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre