1 órája
Ronccsá tört az autó, pokoli baleset történt a 6-oson (helyszíni fotókkal)
A 6-oson 10 órától rendőri irányítás mellett, félpályán lehet közlekedni.
A sofőrt és utasát is kórházba kellett szállítani (Fotó: TVMRFK)
Mint azt megírtuk, ma reggel 9 óra után egy autós közlekedett a 6-os főúton, amikor a 83-as kilométerszelvényben ismeretlen okból lesodródott az útról. Az autóban ketten utaztak, a balesetben mindketten súlyosan megsérültek, őket mentő szállította kórházba – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A forgalom 10 órától rendőri irányítás mellett, félpályán megindult. A rendőrség kéri az arra közlekedőket, hogy továbbra is lassan és fokozott figyelemmel haladjanak!
Sofőr és utasa is megsérült a 6-oson történt balesetbenFotók: Molnár Gyula
Frissítés 11:30 – A helyszínelés és a műszaki mentés befejeződött, 11 óra 5 perctől teljes szélességében járható a főút.