Ketten is megsérültek a 6-oson történt balesetben

Mint azt megírtuk, ma reggel 9 óra után egy autós közlekedett a 6-os főúton, amikor a 83-as kilométerszelvényben ismeretlen okból lesodródott az útról. Az autóban ketten utaztak, a balesetben mindketten megsérültek, őket mentő szállította kórházba – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A forgalom 10 órától rendőri irányítás mellett, félpályán megindult. A rendőrség kéri az arra közlekedőket, hogy továbbra is lassan és fokozott figyelemmel haladjanak!