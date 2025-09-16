szeptember 16., kedd

Balesetek

22 perce

Ketten is megsérültek a 6-oson történt balesetben

A 6-oson 10 órától rendőri irányítás mellett, félpályán lehet közlekedni.

Teol.hu
Ketten is megsérültek a 6-oson történt balesetben

A sofőrt és utasát is kórházba kellett szállítani (Fotó: TVMRFK)

Mint azt megírtuk, ma reggel 9 óra után egy autós közlekedett a 6-os főúton, amikor a 83-as kilométerszelvényben ismeretlen okból lesodródott az útról. Az autóban ketten utaztak, a balesetben mindketten megsérültek, őket mentő szállította kórházba – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A forgalom 10 órától rendőri irányítás mellett, félpályán megindult. A rendőrség kéri az arra közlekedőket, hogy továbbra is lassan és fokozott figyelemmel haladjanak!

Sofőr és utasa is megsérült a 6-oson történt balesetben

Fotók: Molnár Gyula

 

 

