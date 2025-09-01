szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Szalagkorlátot átszakította

1 órája

Címkék#roncs#balesetek#szalagkorlát

Teol.hu
Sokkoló baleset: Ketten szorultak a roncsba Szekszárdnál, fának csapódott az autó

Ketten beszorultak a járműbe (illusztrációs kép)

Forrás: Shutterstock

Megcsúszott, majd a szalagkorlátot átszakítva az árokban, egy fának ütközve állt meg egy személyautó vasárnap délután Szekszárd magasságában, az M6-os autópálya száznegyvennegyedik kilométerénél, a Pécs irányába tartó pályatesten. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két beszorult utast emeltek ki a gépkocsiból. A jármű mindhárom utasát kórházba szállították – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

 

