Sokkoló baleset: Ketten szorultak a roncsba Szekszárdnál, fának csapódott az autó

Megcsúszott, majd a szalagkorlátot átszakítva az árokban, egy fának ütközve állt meg egy személyautó vasárnap délután Szekszárd magasságában, az M6-os autópálya száznegyvennegyedik kilométerénél, a Pécs irányába tartó pályatesten. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két beszorult utast emeltek ki a gépkocsiból. A jármű mindhárom utasát kórházba szállították – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.