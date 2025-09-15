szeptember 15., hétfő

Kidőlt oszlop, kútba esett kutyus és fának hajtó autós – pénteken sem unatkoztak tűzoltóink

Címkék#oszlop#kidőlt#balesetek

Kidőlt oszlop, kútba esett kutyus és fának hajtó autós – pénteken sem unatkoztak tűzoltóink

Az útra dőlt oszlop akadályozta a forgalmat is (Fotó: TVMKI)

Szeptember 12-én Somogyszilen, az Iparos utcában egy teherautó távközlési vezetéket szakított le, az oszlop az úttestre dőlt, a forgalmi akadályt a dombóvári hivatásos tűzoltók megszüntették. Ugyancsak péntek reggel Gyulajon egy személygépkocsi fának ütközött, személyi sérülés nem történt. Szintén ezen a napon este Decsen, a Szőlőhegyen egy kutya esett egy 15 méter mély kútba, a tűzoltók mentőkötél segítségével sikeresen kimentették – derült ki a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményéből.

 

