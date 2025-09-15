Kisgyermekével sétáló anyukát zaklatott a férfi, a rendőrség gyorsan reagált

Egy nő kért segítséget a napokban a rendőröktől a Tolnai vármegyeszékhelyen, ugyanis egy férfi azt megelőzően odalépett hozzá, a kezét ütésre emelte és trágár szavakat kiabált rá. A sértett ettől megijedt. Ugyanezen a napon egy kisgyermekét sétáltató hölgy is ugyanilyen bejelentést tett. A nő elmondta, hogy korábban is zaklatta már a férfi az utcán úgy, hogy felé futott, mintha bántalmazni akarná.

Személyleírás alapján a rendőrök azonosították az általuk jól ismert zaklatót, akit elfogtak. A 26 éves szekszárdi férfit elszámoltatták és gyanúsítottként hallgatták ki zaklatás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A nyomozók vizsgálják, hogy a férfi másokkal szemben is követett-e el hasonló bűncselekményeket.