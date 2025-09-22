szeptember 22., hétfő

Rablótól garázdáig

1 órája

Körözési hajtóvadászat: négy elfogás egy nap alatt (videó)

Fokozott ellenőrzés keretében indultak a rendőrök szeptember 16-án reggel a keresett személyek felkutatására – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Teol.hu
Képünk illusztráció

Forrás: Shutterstock

Megyeszerte 14 autóval 24 rendőr ellenőrzött összesen 36 címet, ebből négynél sikerrel jártak. A körözöttek közül volt, akit rablásért, mást garázdaságért és hamis vád miatt, egy férfit a hatóság félrevezetése, míg egy nőt tartási kötelezettség elmulasztása okán kerestek. Ráadásul egy olyan férfi is „horogra akadt”, akit végül a szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírság meg nem fizetése miatt hatályos körözés következtében büntetés-végrehajtási intézetbe szállítottak.

Az akció során a körözött személyek felkutatásán kívül egy lopott autót is lefoglaltak.

 

