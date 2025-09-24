Közlekedők figyelem! Ellepik a hivatalos szervek az M6-os autópályát!

Katasztrófa-felszámolási gyakorlatot tart 2025. szeptember 25-én, csütörtökön az M6-os autópályán a katasztrófavédelem az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.-vel, az M6 Tolna Üzemeltető Kft.-vel és a társszervezetekkel közösen.

A gyakorlat idején forgalomterelésre kell számítani a 134-es kilométerszelvénynél, a Fácánkerti pihenők térségében, mindkét pályatesten. Az elzárt útszakaszról a forgalmat 7.30 és 12.00 között a pihenőkön keresztül terelik – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.