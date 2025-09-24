szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

20°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kéklámpások

3 órája

Közlekedők figyelem! Ellepik a hivatalos szervek az M6-os autópályát!

Címkék#m6#pályatest#gyakorlat

Nagyszabású gyakorlat miatt lesz terelés csütörtökön az M6-os autópályán.

Révészné Hanol Erzsébet
Közlekedők figyelem! Ellepik a hivatalos szervek az M6-os autópályát!

Forrás: MW

Katasztrófa-felszámolási gyakorlatot tart 2025. szeptember 25-én, csütörtökön az M6-os autópályán a katasztrófavédelem az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.-vel, az M6 Tolna Üzemeltető Kft.-vel és a társszervezetekkel közösen.

A gyakorlat idején forgalomterelésre kell számítani a 134-es kilométerszelvénynél, a Fácánkerti pihenők térségében, mindkét pályatesten. Az elzárt útszakaszról a forgalmat 7.30 és 12.00 között a pihenőkön keresztül terelik – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu