szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Triplázott egy közveszélyes autós Dombóváron – csak ilyen ne jöjjön szembe!

Címkék#Dombóvár#ittas vezetés#közlekedés

Néhány napon belül háromszor állítottak elő ittas járművezetés és kétszer engedély nélküli vezetés miatt egy ongai férfit Dombóváron.

Teol.hu

A dombóvári rendőrök az elmúlt napokban ellenőriztek a városban egy autóst. A 46 éves ongai férfival szondát is fújattak, mely pozitív eredményt mutatott. Az egyenruhások elvették a jogosítványát, és a vezetési jogosultságát is azonnal felfüggesztették – közölte kedden a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A kép illusztráció.

Mint azt írták, alig néhány óra telt el, és a férfi ismét fennakadt a rendőri ellenőrzéskor. Ekkor már nem vezethetett volna, mert nem volt érvényes vezetői engedélye, miután azt reggel bevonták. A férfival ismét szondát fújattak. A szervezetében nemhogy kevesebb, hanem több alkohol volt, mint reggel. A sofőrt ekkor őrizetbe vették. 

Két nap múlva szabadon engedték a dombóvári rendőrök, de ahelyett, hogy tanult volna a hibájából, újra ittasan, és már jogosítvány nélkül ült a volán mögé. Mikor megállították újra pozitív jelzést mutatott a szonda. Ekkor újra őrizetbe vették, és néhány napot a rendőrségi fogdában töltött.

Végül engedély nélküli vezetés miatt gyorsított eljárásban bíróság elé állították. A bíróság több tízezer forint pénzbírságot szabott ki büntetésül, és a járművezetéstől is több hónapra eltiltotta. Az ittas járművezetés miatt két büntetőeljárás is indult a férfi ellen, ügyét a Dombóvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályán vizsgálják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu