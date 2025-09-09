57 perce
Triplázott egy közveszélyes autós Dombóváron – csak ilyen ne jöjjön szembe!
Néhány napon belül háromszor állítottak elő ittas járművezetés és kétszer engedély nélküli vezetés miatt egy ongai férfit Dombóváron.
A dombóvári rendőrök az elmúlt napokban ellenőriztek a városban egy autóst. A 46 éves ongai férfival szondát is fújattak, mely pozitív eredményt mutatott. Az egyenruhások elvették a jogosítványát, és a vezetési jogosultságát is azonnal felfüggesztették – közölte kedden a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Mint azt írták, alig néhány óra telt el, és a férfi ismét fennakadt a rendőri ellenőrzéskor. Ekkor már nem vezethetett volna, mert nem volt érvényes vezetői engedélye, miután azt reggel bevonták. A férfival ismét szondát fújattak. A szervezetében nemhogy kevesebb, hanem több alkohol volt, mint reggel. A sofőrt ekkor őrizetbe vették.
Két nap múlva szabadon engedték a dombóvári rendőrök, de ahelyett, hogy tanult volna a hibájából, újra ittasan, és már jogosítvány nélkül ült a volán mögé. Mikor megállították újra pozitív jelzést mutatott a szonda. Ekkor újra őrizetbe vették, és néhány napot a rendőrségi fogdában töltött.
Végül engedély nélküli vezetés miatt gyorsított eljárásban bíróság elé állították. A bíróság több tízezer forint pénzbírságot szabott ki büntetésül, és a járművezetéstől is több hónapra eltiltotta. Az ittas járművezetés miatt két büntetőeljárás is indult a férfi ellen, ügyét a Dombóvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályán vizsgálják.