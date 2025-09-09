Triplázott egy közveszélyes autós Dombóváron – csak ilyen ne jöjjön szembe!

A dombóvári rendőrök az elmúlt napokban ellenőriztek a városban egy autóst. A 46 éves ongai férfival szondát is fújattak, mely pozitív eredményt mutatott. Az egyenruhások elvették a jogosítványát, és a vezetési jogosultságát is azonnal felfüggesztették – közölte kedden a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A kép illusztráció.

Mint azt írták, alig néhány óra telt el, és a férfi ismét fennakadt a rendőri ellenőrzéskor. Ekkor már nem vezethetett volna, mert nem volt érvényes vezetői engedélye, miután azt reggel bevonták. A férfival ismét szondát fújattak. A szervezetében nemhogy kevesebb, hanem több alkohol volt, mint reggel. A sofőrt ekkor őrizetbe vették.