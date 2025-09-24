szeptember 24., szerda

Most sem jutott messzire

Kristálytiszta bukás: ismét őrizetben a visszaeső díler

A szekszárdi rendőrök ismét elfogták azt a mözsi férfit, akit korábban csalás, új pszichoaktív anyaggal visszaélés és kábítószerrel kereskedés miatt letartóztatott a bíróság – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kristálytiszta bukás: ismét őrizetben a visszaeső díler

Mint arról korábban írtunk, először a most lebukott kábítószer-kereskedő társát vették őrizetbe 2025 januárjában, mert 2024 nyarától kezdődően Mözsön gőzölős kristályt árusított. Mint kiderült, külön-külön is kereskedtek, de egymás kuncsaftjait is kiszolgálták. Ahogy az lenni szokott, a baj nem jár egyedül. Februárban egy csalás miatt vonták felelősségre a most elfogott dílert, amikor társaival egy idős férfi megtakarításait próbálták megszerezni. Akkor kihallgatták, őrizetbe vették és a bíróság letartóztatta, de májusban szabadult.

Nem tanult a hibájából a férfi és ott folytatta, ahol korábban abbahagyta bűnös üzelmeit. A nyomozók információi szerint újból kristállyal kezdett kereskedni a jelenleg már 40 éves gyanúsított. Nemcsak árulta, fogyasztotta is az anyagot. Legutóbb, 2025 szeptember 19-én igazoltatták, majd előállították mintavételre, ahol a gyorstesztje több hatóanyagra is pozitív értéket jelzett. Kihallgatását követően a szekszárdi zsaruk ismét őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.

 

