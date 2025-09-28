Láthatatlan gyilkos les áldozataira (videó)

A szüreti időszak és a mustgáz veszélyeire hívta fel a figyelmet közös sajtótájékoztatóján a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a mentőszolgálat, a Nemzeti Agrárkamara Tolna Vármegyei Igazgatósága és Bősz Adrián, a Szekszárdi Borvidéki Tanács elnöke.

Fotó: Mártonfai Dénes

A sajtótájékoztató sajnos különösen aktuális volt, hiszen az azt megelőző nap mustgáz-mérgezés miatt riasztották a mentőket és a tűzoltókat Tolnára.

Egy idős férfi eszméletét vesztette a családi pincében. majd amikor egy középkorú férfi ezt észlelte, megpróbált neki segíteni, de a lépcsőn ő is rosszul lett. Már nem tudott feljönni, viszont még segítségért tudott kiabálni. A műszaki mentés helyszínére a szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik légzésvédelem mellett kimentették, majd a mentőszolgálatnak átadták a két férfit. A mentők mindkettejüket stabil állapotban szállították kórházba.

Vendégh Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei elnöke elmondta, vármegyénk mindkét borvidékén zajlik a szüret, ami egy örömteli időszak, ugyanakkor veszélyeket is rejt. Hozzátette, nemcsak a szőlő erjedése során keletkezhet szén-dioxid, vagyis mustgáz, hanem a gyümölcsborok készítése során is. Felhívta a figyelmet, éppen ezért fontos a szellőztetés, a szén-dioxid-érzékelő használata, de akár a hagyományos gyertyás módszert is lehet alkalmazni.

