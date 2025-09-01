szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

27°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

51 perce

Lesodródott a pályáról és fának csapódott az autó

Címkék#balesetek#m6#autópálya#lesodródott

Vasárnap egy autós közlekedett két utasával az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, a haladó sávban, Szekszárd felől Bátaszék felé – tájékoztatott Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Teol.hu

Haladása során a 144-es kilométerszelvénybe érve a hirtelen eleredő intenzív esőzés miatt az úttesten megcsúszott, elvesztette uralmát a kocsi irányítása felett. Először kidöntött egy, az úttest szélén található jelzőtáblát, majd a jobb oldali beton árkon keresztülsodródva bal oldalával egy fának ütközött. A balesetben a sofőr és utasai is könnyebben sérültek.

Egy fának ütközött az M6-os autópályán a sofőr
Forrás:  (Fotó: AFP/ Han jingyu / Imaginechina

Az anyagi káros balesetek közül volt három vadelütés, egy „utoléréses” baleset, egy pályaelhagyás, egy esetben a STOP táblánál nem adott elsőbbséget egy autós a szabályosan közlekedő busznak, valamint egy balra kis ívben kanyarodó autós ütközött egy, a kereszteződésben álló kocsinak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu