Lesodródott a pályáról és fának csapódott az autó
Vasárnap egy autós közlekedett két utasával az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, a haladó sávban, Szekszárd felől Bátaszék felé – tájékoztatott Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Haladása során a 144-es kilométerszelvénybe érve a hirtelen eleredő intenzív esőzés miatt az úttesten megcsúszott, elvesztette uralmát a kocsi irányítása felett. Először kidöntött egy, az úttest szélén található jelzőtáblát, majd a jobb oldali beton árkon keresztülsodródva bal oldalával egy fának ütközött. A balesetben a sofőr és utasai is könnyebben sérültek.
Az anyagi káros balesetek közül volt három vadelütés, egy „utoléréses” baleset, egy pályaelhagyás, egy esetben a STOP táblánál nem adott elsőbbséget egy autós a szabályosan közlekedő busznak, valamint egy balra kis ívben kanyarodó autós ütközött egy, a kereszteződésben álló kocsinak.