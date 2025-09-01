Lesodródott a pályáról és fának csapódott az autó

Haladása során a 144-es kilométerszelvénybe érve a hirtelen eleredő intenzív esőzés miatt az úttesten megcsúszott, elvesztette uralmát a kocsi irányítása felett. Először kidöntött egy, az úttest szélén található jelzőtáblát, majd a jobb oldali beton árkon keresztülsodródva bal oldalával egy fának ütközött. A balesetben a sofőr és utasai is könnyebben sérültek.

Egy fának ütközött az M6-os autópályán a sofőr

Az anyagi káros balesetek közül volt három vadelütés, egy „utoléréses” baleset, egy pályaelhagyás, egy esetben a STOP táblánál nem adott elsőbbséget egy autós a szabályosan közlekedő busznak, valamint egy balra kis ívben kanyarodó autós ütközött egy, a kereszteződésben álló kocsinak.