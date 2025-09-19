Lopott autóval hajtott be a szüreti napok elzárt területére egy részeg sofőr

Ittasan, lopott autóval rontott be a Szekszárdi Szüreti Napok miatt elzárt területre egy 22 éves helyi férfi pénteken nem sokkal éjfél után. Megkeresésünkre Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a kisteherautót vezető férfi a Széchenyi utcában hajtott be nagy sebességgel az elzárt területre, feldöntötte a kordonokat, ezt követően elvesztette uralmát a jármű felett, kidöntött egy villanyoszlopot, majd egy fának ütközött. A férfi könnyű sérülést szenvedett.

A nyomda előtt tört zúzott a részeg sofőr a lopott kisteherautóval

Forrás: TVMKI

A helyszínre érkező rendőrök szondát fújattak a sofőrrel, ami igen magas értéket mutatott, ezért további mintavételre előállították. Az is hamar kiderült, hogy a kisteherautót nem sokkal az esetet megelőzően lopta a Kisfaludy utcából. De nem csak ennyi van a rovásán, mindezt ugyanis úgy követte el, hogy a bíróság korábban eltiltotta a vezetéstől. Ennek előzménye, hogy egy hónapja ellopott egy zöldségekkel teli kisteherautót a szekszárdi piactérről. Azt a járművet később Decsen, egy kocsma mellett leparkolva találták meg.

A férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.