Érdemes kerülni
29 perce
Még a rendőrök sem fértek oda a balesethez – Hatalmas dugó alakult ki a szekszárdi mentőállomásnál (fotókkal)
Komoly dugó alakult ki Szekszárdon, a mentőállomás környékén, miután közlekedési baleset történt ott. Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője portálunk érdeklődésére azt mondta, az ütközésben senki nem sérült meg, de a járművekben anyagi kár keletkezett.
A rendőrség munkatársai arra kérnek minden Szekszárdon közlekedőt, hogy legyenek türelmesek és óvatosak az előttünk álló hétvégén. A Szüreti Napok miatt ugyanis jelentősen nő a város útjainak forgalma és lezárások is nehezítik a sofőrök dolgát.
Hatalmas dugó alakult ki a szekszárdi mentőállomásnálFotók: MW
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre