Káresemény

1 órája

Megrogyott egy ház tűzfala Faddon, a lakóknak költöznie kellett

Címkék#Fadd#ingatlan#ház

Tűzoltókra és a szolgáltató szakembereire volt szükség Faddon, miután egy lakóépület tűzfala megrogyott.

Révészné Hanol Erzsébet

Csőtörés következtében megrogyott egy lakóépület tűzfala csütörtökön reggel Faddon, a Széchenyi utcában. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati és a faddi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították, majd körbekordonozták az épületet.

Az illetékes földgáz közműszolgáltató szakemberei lekötötték az ingatlant a hálózatról, továbbá a polgármester mellett egy statikus is érkezett a helyszínre. Az épület két lakója ideiglenesen a rokonokhoz költözött – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

 

