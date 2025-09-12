Megrogyott egy ház tűzfala Faddon, a lakóknak költöznie kellett

Csőtörés következtében megrogyott egy lakóépület tűzfala csütörtökön reggel Faddon, a Széchenyi utcában. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati és a faddi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították, majd körbekordonozták az épületet.

Az illetékes földgáz közműszolgáltató szakemberei lekötötték az ingatlant a hálózatról, továbbá a polgármester mellett egy statikus is érkezett a helyszínre. Az épület két lakója ideiglenesen a rokonokhoz költözött – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.