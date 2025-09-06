szeptember 6., szombat

9 órája

Melléképület égett Fajszon

Címkék#tüz#Fajsz#melléképület

Az Árpád utcában volt szükség tűzoltói beavatkozásra – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Teol.hu
Képünk illusztráció

Fotó: Mediaworks

Kigyulladt egy nagyjából tíz négyzetméteres, fából készült melléképület Fajszon, az Árpád utcában. A teljes terjedelemben égő építmény tüzét a kalocsai hivatásos tűzoltók előbb körülhatárolták, majd eloltották. A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik.

