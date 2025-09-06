Riasztás
1 órája
Melléképület égett Fajszon
Az Árpád utcában volt szükség tűzoltói beavatkozásra – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Képünk illusztráció
Fotó: Mediaworks
Kigyulladt egy nagyjából tíz négyzetméteres, fából készült melléképület Fajszon, az Árpád utcában. A teljes terjedelemben égő építmény tüzét a kalocsai hivatásos tűzoltók előbb körülhatárolták, majd eloltották. A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik.
