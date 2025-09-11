szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

24°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép munka!

2 órája

Motoros rendőr segített a bajba jutott apának Szekszárdon

Címkék#rendőr#Szekszárd#közlekedés

Teol.hu

Szabálytalan parkolás borzolta a kedélyeket az egyik bank épülete előtt Szekszárdon: egy autós a „Megállni és várakozni tilos” tábla után, kapubeállót és buszmegállót elfoglalva pihent kocsijában. Egy ottani taxis hiába szólt neki, a helyi lakó sem tudott beállni az udvarba – az autós csak annyit mutogatott, hogy „mindjárt”. 

Illusztráció: MW

Ekkor érkezett meg egy motoros rendőr, aki csupán annyit kérdezett: „Segíthetek?” – és máris csoda történt: az autós azonnal félrehúzódott. A történetet a Szekszárdon Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg egy helyi lakó, aki azzal zárta a bejegyzést: „Köszönöm szépen!”.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu