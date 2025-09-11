Motoros rendőr segített a bajba jutott apának Szekszárdon

Szabálytalan parkolás borzolta a kedélyeket az egyik bank épülete előtt Szekszárdon: egy autós a „Megállni és várakozni tilos” tábla után, kapubeállót és buszmegállót elfoglalva pihent kocsijában. Egy ottani taxis hiába szólt neki, a helyi lakó sem tudott beállni az udvarba – az autós csak annyit mutogatott, hogy „mindjárt”.

Illusztráció: MW

Ekkor érkezett meg egy motoros rendőr, aki csupán annyit kérdezett: „Segíthetek?” – és máris csoda történt: az autós azonnal félrehúzódott. A történetet a Szekszárdon Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg egy helyi lakó, aki azzal zárta a bejegyzést: „Köszönöm szépen!”.