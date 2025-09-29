Elítélte a bíróság a Mözsről megszökött autista kisfiú édesapját – Íme az ítélet (képgalériával)

A férfit a bíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek. A mözsi kisfiú apja azonban nem nyugodott bele az ítéletbe.

A mözsi kisfiú édesapja végig kitartott az ártatlansága mellett. Szerinte mindent megtett azért, hogy a gyerek ne szökhessen el. Fotó: Makovics Kornél

Egy év börtön, felfüggesztve

Az ítélet értelmében az apa egy év börtönbüntetést kapott, amelynek végrehajtását másfél évre felfüggesztették. A döntés nem jogerős, mivel a férfi és védője felmentésért fellebbezett.

A Szekszárdi Járásbíróság bírája indoklásában kiemelte: a férfi szándékos veszélyeztetést követett el azzal, hogy azon a bizonyos napon nem ellenőrizte, be volt-e zárva a ház kapuja, és nem gondoskodott arról sem, hogy a kisfiú testvérei megfelelően felügyeljék őt. A gyerek egyébként azóta is a szülőkkel és több testvérével él abban a házban, ahonnan 2023-ban is megszökött.