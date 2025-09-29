1 órája
Elítélte a bíróság a Mözsről megszökött autista kisfiú édesapját – Íme az ítélet (képgalériával)
A Szekszárdi Járásbíróság ma ítéletet hirdetett annak az édesapának az ügyében, akinek súlyosan autista kisfia 2023 tavaszán eltűnt otthonukból, Tolna-Mözsről. A mözsi kisfiút több százan keresték, végül egy szántóföldön polgárőrök találták meg.
A férfit a bíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek. A mözsi kisfiú apja azonban nem nyugodott bele az ítéletbe.
Egy év börtön, felfüggesztve
Az ítélet értelmében az apa egy év börtönbüntetést kapott, amelynek végrehajtását másfél évre felfüggesztették. A döntés nem jogerős, mivel a férfi és védője felmentésért fellebbezett.
A Szekszárdi Járásbíróság bírája indoklásában kiemelte: a férfi szándékos veszélyeztetést követett el azzal, hogy azon a bizonyos napon nem ellenőrizte, be volt-e zárva a ház kapuja, és nem gondoskodott arról sem, hogy a kisfiú testvérei megfelelően felügyeljék őt. A gyerek egyébként azóta is a szülőkkel és több testvérével él abban a házban, ahonnan 2023-ban is megszökött.
Sikerre vezetett a kutatás, életben megtalálták a Mözsről eltűnt kisfiútFotók: Kiss Albert
Korábban is megszökött már a mözsi kisfiú
A tárgyaláson korábban kiderült: az autista gyermek az eltűnést megelőző egy hónapban kétszer is megszökött otthonról – egyik alkalommal meztelenül. Ezekről a helyi családsegítő központ jegyzőkönyvet készített, és még a kiemelés lehetőségét is felvetették. A bíróság szerint az apának tudnia kellett volna a veszélyről, és megfelelő intézkedéseket kellett volna tennie annak elkerülésére.
Több százan keresték a gyereket
A kisfiú eltűnése idején rendőrök, a Terrorelhárítási Központ munkatársai, tűzoltók, polgárőrök, speciális mentők és civilek százai vettek részt a keresésben. A rendkívül nehéz körülmények – erős szél, sár, fagypont közeli hőmérséklet – ellenére a gyermeket életben találták meg. A felkutatásban kulcsszerepet játszó paksi önkéntesek munkáját később hivatalosan is elismerték.
Az ügyészség korábban pénzbüntetés kiszabását indítványozta, a védelem pedig teljes felmentést kért az édesapa ellen. A bíróság végül súlyosabb ítéletet hozott, ugyanakkor a döntés ellen mindkét fél fellebbezett. Így az ügy a másodfokon eljáró bíróság elé kerül, amely véglegesen dönt az apa felelősségéről.
