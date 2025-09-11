Mustgáz-mérgezés Tolnán: társát próbálta menteni, mindketten a pincében rekedtek

Mustgáz-mérgezés miatt pincében rekedt férfi segítségére sietett egy társa ám már egyikük sem tudta önerejéből elhagyni a helyiséget. A műszaki mentés helyszínére a szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik légzésvédelem mellett kimentették, majd a mentőszolgálatnak átadták a két férfit.

Illusztráció: MW

A mentők mindkettejüket kórházba szállították – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A mustgáz-mérgezés elkerülése érdekében érdemes szén-dioxid-érzékelőt telepíteni, vagy a hagyományos „gyertyás módszert” alkalmazni.