Az esőzés következménye
2 órája
Mutatjuk, hol nincs már tűzgyújtási tilalom
A hétvégi nagy esőzés megtette hatását, az ország felében feloldották a tűzgyújtási tilalmat.
Feloldották a tűzgyújtási tilalmat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata alapján hétfőtől az ország egy részén, így Tolna vármegyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom.
A felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonással érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött a szabadtéri tüzek kockázata.
