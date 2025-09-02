szeptember 2., kedd

Az esőzés következménye

2 órája

Mutatjuk, hol nincs már tűzgyújtási tilalom

Címkék#Nébih#tűz#katasztrófavédelem

A hétvégi nagy esőzés megtette hatását, az ország felében feloldották a tűzgyújtási tilalmat.

Révészné Hanol Erzsébet

Feloldották a tűzgyújtási tilalmat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata alapján hétfőtől az ország egy részén, így Tolna vármegyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom.

Az ország felében feloldották a tűzgyújtási tilalmat
Forrás: TVMKI

A felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonással érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött a szabadtéri tüzek kockázata.

 

