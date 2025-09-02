Mutatjuk, hol nincs már tűzgyújtási tilalom

Feloldották a tűzgyújtási tilalmat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata alapján hétfőtől az ország egy részén, így Tolna vármegyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom.

Az ország felében feloldották a tűzgyújtási tilalmat

Forrás: TVMKI

A felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonással érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött a szabadtéri tüzek kockázata.