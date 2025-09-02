szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teljes lezárás

3 órája

Nagy a baj, súlyos buszbaleset a 65-ös főúton, mentőhelikopter is érkezett!

Címkék#személykocsi#balesetek#mentőhelikopter#buszbaleset

A 33-as kilométernél, Regöly közelében autó és busz karambolozott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Teol.hu

Összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy személykocsi a 65-ös főút 32-es kilométerszelvénye közelében, a Regölyi elágazóban. A balesethez a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj a személykocsi beszorult utasát feszítővágóval szabadította ki az összetört autóból. A buszon harmincöt-negyven ember ült. A két jármű utasaihoz mentők, illetve mentőhelikopter érkezett – tájékoztatott a rendőrség. 

A személygépkocsi utasát feszítővágóval szabadították ki a roncsból (Fotó: Katasztrófavédelem)

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Személygépjárművekkel mindkét irányból Ürgevárpuszta felé tudnak kerülni. A Tamási felől érkezők Regöly felé, míg a Hőgyész irányából közlekedők Gyönk felé.  

Frissítés 11:15-kor

A helyszínelés és műszaki mentés befejeződött, teljes szélességében járható a főút – tájékoztatott Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Mint arról korábban írtunk, baleset történt szeptember 2-án reggel a 65-ös főút 32-es kilométerszelvényében, Regöly térségében. Egy autó eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba és egy menetrend szerint közlekedő busznak ütközött. A balesetben az autót vezető férfi súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett, mentőhelikopter szállította kórházba. A helyszínelés és műszaki mentés idejére előbb teljes, majd félpályás útlezárás volt érvényben. 10 óra 40 perckor a forgalomkorlátozás megszűnt.



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu