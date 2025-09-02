Nagy a baj, súlyos buszbaleset a 65-ös főúton, mentőhelikopter is érkezett!

Összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy személykocsi a 65-ös főút 32-es kilométerszelvénye közelében, a Regölyi elágazóban. A balesethez a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj a személykocsi beszorult utasát feszítővágóval szabadította ki az összetört autóból. A buszon harmincöt-negyven ember ült. A két jármű utasaihoz mentők, illetve mentőhelikopter érkezett – tájékoztatott a rendőrség.

A személygépkocsi utasát feszítővágóval szabadították ki a roncsból (Fotó: Katasztrófavédelem)

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Személygépjárművekkel mindkét irányból Ürgevárpuszta felé tudnak kerülni. A Tamási felől érkezők Regöly felé, míg a Hőgyész irányából közlekedők Gyönk felé.

Frissítés 11:15-kor

A helyszínelés és műszaki mentés befejeződött, teljes szélességében járható a főút – tájékoztatott Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Mint arról korábban írtunk, baleset történt szeptember 2-án reggel a 65-ös főút 32-es kilométerszelvényében, Regöly térségében. Egy autó eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba és egy menetrend szerint közlekedő busznak ütközött. A balesetben az autót vezető férfi súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett, mentőhelikopter szállította kórházba. A helyszínelés és műszaki mentés idejére előbb teljes, majd félpályás útlezárás volt érvényben. 10 óra 40 perckor a forgalomkorlátozás megszűnt.





