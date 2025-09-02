Nagy a baj, súlyos buszbaleset a 65-ös főúton, mentőhelikopter is érkezett!

Összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy személykocsi a 65-ös főút 32-es kilométerszelvénye közelében, a Regölyi elágazóban. A balesethez a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj a személykocsi beszorult utasát feszítővágóval szabadította ki az összetört autóból. A buszon harmincöt-negyven ember ült. A két jármű utasaihoz mentők, illetve mentőhelikopter érkezett.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Személygépjárművekkel mindkét irányból Ürgevárpuszta felé tudnak kerülni. A Tamási felől érkezők Regöly felé, míg a Hőgyész irányából közlekedők Gyönk felé.

A személygépkocsi utasát feszítővágóval szabadították ki a roncsból (Fotó: Katasztrófavédelem)



