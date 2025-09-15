Megszólalt a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő apja – Nagyon különös dologról beszélt

Amint azt korábban megírtuk, Zalánt, a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát pénteken, titokban helyezték végső nyugalomra. Az apán és néhány rokonon kívül más nem vett részt a szertartáson. A helyiek azóta ismét egyre többet beszélnek a tragikus ügyről. Mindenki arra kíváncsi, hogy ki és hogyan követte el a borzalmas tettet.

Videóban üzent a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjának párja

Fotó: Kiss Albert

Az apa szerint a nyomozás során a család több tagját is hazugságvizsgálatnak vetették alá, és – állítása alapján – valamennyien átmentek a teszten. Hangsúlyozta: ennek fényében is kitartanak amellett, hogy a fiatal anya nem követhette el a gyilkosságot.

A felvételben a férfi főként a település lakóihoz szólt. Arra kérte a nagydorogiakat, higgyenek feleségének, aki korábban a rendőrségen azt vallotta: a végzetes napon leütötték, ő elvesztette eszméletét, és közben a gyermekét elrabolták. „Viktória nem bántotta a fiát, hiszünk benne, hogy az igazság ki fog derülni” – fogalmazott a fiatal férj a videóban.

A férfi arról is beszélt, hogy Viktória, a gyermek megölésével gyanúsított anya a börtönben teljesen összetört.

Az anyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal

A rendőrségi vizsgálat azonban ettől eltérő képet mutat. A hatóságok jelenlegi álláspontja szerint az újszülött kisfiú haláláért maga az anya, Viktória a felelős. A fiatal nőt korábban letartóztatták, a kalocsai börtönben helyezték el, ahol továbbra sem hajlandó vallomást tenni.

A tragikus ügy körül számos kérdés továbbra is tisztázatlan, a nyomozás folytatódik. A videó ugyan eltűnt a közösségi oldalról, de rövid megjelenése is újabb indulatokat váltott ki a faluban, ahol a temetés óta feszült, sokak által „lincshangulatnak” nevezett légkör uralkodik.