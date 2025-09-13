Nagydorogi csecsemőgyilkosság: lincshangulat uralkodik a faluban Zalán temetése után

A temetést követően, ottjártunkkor egy helyi férfi úgy fogalmazott: Az emberek egyszerűen nem tudják felfogni, mi történt. Rettenetesen dühösek, mindenki arról beszél, hogy ilyet még nem látott a falu.” Egy idős asszony pedig azt mondta:„Ha az anya nem akarta volna felnevelni a kisfiát, számtalan lehetősége lett volna. Ez a legborzasztóbb út, amit választhatott.” A falu lakói továbbra sem tudják feldolgozni a nagydorogi csecsemőgyilkosságot.

Pénteken szűk családi körben temették el a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát

Forrás: MW

A településen eközben egyre inkább elzárkózik a gyanúsított családja: az anya párja és az anyja gyakorlatilag bezárkóztak otthonukba, szinte alig mernek megjelenni a faluban. Amire nyomós okuk is van, a környéken élők ugyanis arról suttognak, hogy lincshangulat alakult ki velük szemben.

Hallgat a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított anya

Amint arról korábban beszámoltunk, Zalán édesanyját, Viktóriát a rendőrség letartóztatta, és a kalocsai börtönbe szállította. A fiatal nő a legutóbbi kihallgatásán már megtagadta a vallomástételt. Ügyvédje, dr. Molnár Péter a Borsnak elmondta: védence teljesen összeomlott, állandóan sír, és makacsul ragaszkodik ahhoz a korábbi állításához, hogy a végzetes napon rosszul lett, majd mire magához tért, gyermeke eltűnt a babakocsiból.

A börtönben többszemélyes zárkában tartják, családtagjaival személyesen nem találkozhat, csupán csomagot küldhetnek neki. A hatóságok így próbálják kizárni a tanúk befolyásolásának lehetőségét.

Szakértői véleményekre várnak

A nyomozás jelenleg is tart, szakértők vizsgálják, pontosan mikor és hogyan következett be a tragédia. A falubeliek közül többen azt gyanítják, hogy az anya nem egyedül felelős a csecsemő haláláért, és azt suttogják, párja vagy más családtag is érintett lehetett. Hivatalosan azonban továbbra is csak Viktóriát gyanúsítják gyermekgyilkossággal.