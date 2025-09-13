szeptember 13., szombat

Kornél névnap

29°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyre türelmetlenebbek a helyiek

12 perce

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: lincshangulat uralkodik a faluban Zalán temetése után

Címkék#börtön#csecsemőgyilkosság#nagydorogi#lincshangulat

Szűk családi körben helyezték végső nyugalomra pénteken a mindössze két hetes Zalánt, akinek halála megrázta az egész országot. A helyi temetőben pénteken tartott szertartás megható, de visszafogott volt, a településen azonban azóta egyre erősebben érződik a feszültség. Több helybéli arról beszél portálunknak, hogy a nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt lincshangulat alakult ki a faluban.

Munkatársunktól

A temetést követően, ottjártunkkor egy helyi férfi úgy fogalmazott: Az emberek egyszerűen nem tudják felfogni, mi történt. Rettenetesen dühösek, mindenki arról beszél, hogy ilyet még nem látott a falu.” Egy idős asszony pedig azt mondta:„Ha az anya nem akarta volna felnevelni a kisfiát, számtalan lehetősége lett volna. Ez a legborzasztóbb út, amit választhatott.” A falu lakói továbbra sem tudják feldolgozni a nagydorogi csecsemőgyilkosságot.

Eltemették el a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát
Pénteken szűk családi körben temették el a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát
Forrás:  MW

A településen eközben egyre inkább elzárkózik a gyanúsított családja: az anya párja és az anyja gyakorlatilag bezárkóztak otthonukba, szinte alig mernek megjelenni a faluban. Amire nyomós okuk is van, a környéken élők ugyanis arról suttognak, hogy lincshangulat alakult ki velük szemben.

Hallgat a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított anya

Amint arról korábban beszámoltunk, Zalán édesanyját, Viktóriát a rendőrség letartóztatta, és a kalocsai börtönbe szállította. A fiatal nő a legutóbbi kihallgatásán már megtagadta a vallomástételt. Ügyvédje, dr. Molnár Péter a Borsnak elmondta: védence teljesen összeomlott, állandóan sír, és makacsul ragaszkodik ahhoz a korábbi állításához, hogy a végzetes napon rosszul lett, majd mire magához tért, gyermeke eltűnt a babakocsiból.

A börtönben többszemélyes zárkában tartják, családtagjaival személyesen nem találkozhat, csupán csomagot küldhetnek neki. A hatóságok így próbálják kizárni a tanúk befolyásolásának lehetőségét.

Szakértői véleményekre várnak

A nyomozás jelenleg is tart, szakértők vizsgálják, pontosan mikor és hogyan következett be a tragédia. A falubeliek közül többen azt gyanítják, hogy az anya nem egyedül felelős a csecsemő haláláért, és azt suttogják, párja vagy más családtag is érintett lehetett. Hivatalosan azonban továbbra is csak Viktóriát gyanúsítják gyermekgyilkossággal.

A szív megszakad: végső nyugalomra helyezték a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu