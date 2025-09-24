1 órája
Friss hírek érkeztek a nagydorogi horroranyáról – ez történt Viktóriával
Három hónappal meghosszabbította a Szekszárdi Járásbíróság annak a 25 éves nőnek a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy brutális körülmények között megölte kéthetes kisfiát Nagydorogon – közölte a Szekszárdi Törvényszék. Viktória, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja továbbra sem működik együtt a hatóságokkal.
Az ügy 2025. augusztus 20-án rázta meg az országot: a fiatal anya akkor azt állította, hogy babakocsival indult sétára a község határában, ám hirtelen rosszul lett, elveszítette az eszméletét, majd amikor magához tért, a gyermeke eltűnt. A kétségbeesett keresés órákig tartott – rendőrök és kutató-mentők fésülték át a környéket, végül egy földút mellett, a település határában találtak rá a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának holttestére.
Az igazságügyi orvosszakértők megállapították: a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.
Újabb börtönhónapok várnak rá
A nőt augusztus 25-én vették őrizetbe, és azonnal letartóztatták. Az első időszakban egy hónapra zárták be, ám most a bíróság úgy döntött: három hónappal meghosszabbítják a letartóztatását.
A vád különösen súlyos: tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés.
Megtört, összezavarodott – és hallgat a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja
Az anya azóta teljesen összeomlott. Ügyvédje szerint állandóan sír, és egyre zavartabb. A legutóbbi kihallgatásán már vallomást sem volt hajlandó tenni, sőt, teljesen bezárkózott a rendőrök előtt.
A falubeliek közben suttognak: sokan úgy vélik, hogy a tragédiához nem egyedül lehetett köze Viktóriának, ám hivatalosan egyedül őt gyanúsítják.
Temetés szűk családi körben
A kis Zalánt időközben eltemették: a szertartást végző cég közölte, hogy szűk családi körben búcsúztatták a nagydorogi temetőben. A gyász csendben zajlott, a tragédia árnyéka azonban továbbra is nehezedik a falura.
Egy biztos: a letartóztatást most a Szekszárdi Járásbíróság bírája, és a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye továbbra is az egyik legfelkavaróbb bűntény az országban.