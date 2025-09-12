szeptember 12., péntek

Hetek óta börtönben van

1 órája

Hihetetlen: pénzt kap a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított anya

Csomagot és pénzt küldhet az édesanyja a rácsok mögé annak a kéthetes kisbabáját elvesztő nőnek, akit a hatóságok az újszülött meggyilkolásával gyanúsítanak. Viktóriát a tragédia után letartóztatták, jelenleg a kalocsai börtönben van előzetesben. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő teljesen magába zárkózott.

Teol.hu

Amint arról korábban beszámoltunk, augusztus 20-án érkezett a rendőrségre a bejelentés, hogy eltűnt egy kéthetes kisfiú, Zalánka. A keresés azonban szomorú véget ért: a csecsemőt már holtan találták meg. A nyomozás során hamar egyértelművé vált, hogy a gyermek életét bűncselekmény oltotta ki, ezért a bíróság az anya, Viktória előzetes letartóztatását rendelte el. A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja azóta börtönben van.

Nem emlékszik a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja rezzenéstelen arccal sétált be a Szekszárdi Törvényszék épületébe
Nem emlékszik a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja, rezzenéstelen arccal sétált be a Szekszárdi Törvényszék épületébe
Fotó: Kiss Albert

Teljesen összezavarodott a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

Úgy tudjuk, a nő a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei által kézbe vett nyomozás elején legalább három, egymásnak ellentmondó vallomást tett, köztük azt állítva, hogy őt leütötték, kisfiát pedig elrabolták. Mostanra azonban teljesen megtagadta a kommunikációt a hatóságokkal. A rendőrség birtokában lévő bizonyítékok ugyanakkor egy irányba mutatnak: a hatóság szerint egészen biztos, hogy az anya szerepet játszott a tragédiában.

A család szerint nem ő volt

A családja mindezek ellenére kitart ártatlansága mellett – írja a Bors. Édesanyja, Olga szerint Viktória soha nem mutatta agresszió jelét, sőt, nagyobbik, ötéves gyermekét is szeretettel és példásan nevelte. „Szeretném már a lányomnak személyesen is elmondani, hogy bízom benne, és tudom, hogy nem lenne képes megölni a saját gyerekét. Sajnos a látogatásra még nem kaptunk engedélyt, de fontos, hogy érezze, nincs egyedül a gyászában” – mondta.

Olga arról is beszélt, hogy végre jó hírt kaptak: a hatóságok engedélyezték, hogy csomagot és pénzt küldhessenek Viktóriának. „Egyszerre legfeljebb tízezer forintot lehet a kiétkeztetésre juttatni a nevére, amiből a börtönboltban kávét, teát vagy édességet vásárolhat magának” – magyarázta.

Egyelőre nem született döntés arról, hogy az anya részt vehet-e fia temetésén. Szakértők szerint ennek esélye rendkívül csekély, a szigorú biztonsági előírások miatt aligha engedélyezik a részvételét.

 

