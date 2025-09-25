szeptember 25., csütörtök

Kartondobozokban rejtették a drogot

8 perce

NAV-ellenőrzés: vákuumcsomagolt fű a poggyászok között

Teol.hu

Nem a kertészeti gondok miatt akadt fenn az M7-es autópályán ellenőrzött kisbusz, hanem azért, mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 4,4 kilogramm marihuánát találtak a járműben.

Forrás: Nemzeti Adó és Vámhivatal

A pénzügyőrök az M7-es sztráda forgalmából tereltek ki egy utasokkal teli, román kisbuszt. A járműben a sofőr mellett nyolc utas ült, akik azt mondták, hogy Romániából Olaszországba tartanak.

A raktérben az utasok poggyászai mellett különféle csomagok is voltak, ezért a járőrök úgy döntöttek, hogy néhányat szúrópróbaszerűen átvizsgálnak. Két ellenőrzött kartondobozból tíz vákuumfóliába csomagolt kábítószergyanús anyag került elő.

A pénzügyőrök értesítették a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, akik a helyszínen gyorstesztet és pontos mérlegelést végeztek, ami megerősítette: a csomagok tartalma összesen 4 485 gramm marihuána volt.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A rendőrök az intézkedést átvették, az esetet büntetőeljárás keretében vizsgálják.

A NAV Bevetési Igazgatóságának közúti jelenléte nemcsak jövedéki jogsértések felderítésében meghatározó, olykor-olykor a pénzügyőrök olyan eseteknél is helytállnak, amelyek túlmutatnak a klasszikus feladataikon.

A hatóságok gyors és összehangolt fellépésének köszönhetően a jelentős mennyiségű kábítószer már nem jut el a feketepiacra – tájékoztatott sajtóközleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
