Tiltott dohány

3 órája

Átlátszó trükk: a NAV az autó hátsó ablakán keresztül szúrta ki a csempészcigit

Címkék#pénzügyőr#NAV#cigaretta

Teol.hu
Átlátszó trükk: a NAV az autó hátsó ablakán keresztül szúrta ki a csempészcigit

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Két vietnámi férfi ült abban a magyar autóban, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei Budapesten szúrtak ki. A kocsiban leplezetlenül hatalmas kartondobozokban sorakoztak a vietnámi cigaretták – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóközleményéből.

A pénzügyőrök egy magyar rendszámú parkoló autóra lettek figyelmesek a Kőbányai úton. A járműben tartózkodó két férfi szinte észre sem vette a pénzügyőrök közeledését, az egyenruhások viszont a hátsó szélvédőn keresztül azonnal meglátták a több karton cigarettát.

Sofőr és utasa nem tudták igazolni a dobozokban talált, különböző márkájú, vietnámi dohánygyártmány eredetét.

Az egyenruhások összesen 527 doboz, 1,4 millió forint értékű cigarettát foglaltak le. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető közel 2 millió forint bírságra is számíthat.

A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió és tagállamainak gazdaságára.

 

