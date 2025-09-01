Nehéz volt a szél miatt az oltás, egy tanya tetejébe bele is kapott a tűz

Két hektárnyi területen égett az akácos, gazos terület péntek reggel Szekszárdon, a Sauli tetőn. A lángok két tanyát is veszélyeztettek, amelyek közül az egyik épület tetőszerkezetét el is érték – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Két hektárnyi területen égett az akácos a Sauli tetőn Forrás: Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A szabadtéri tűzesethez a szekszárdi, a bonyhádi, a paksi, a kiskunhalasi és a véméndi hivatásos, továbbá a bátaszéki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik három vízsugár, kéziszerszámok és puttonyfecskendők segítségével fékezték meg a tagolt terepen, erős szélben terjeszkedő tüzet.

Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület