1 órája

Nem indult jól a hét, baleset történt Pörbölynél

Teol.hu

Baleset történt az 55-ös főúton, Pörböly térségében. Komlósiné Kiss Anettől, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, két autó ütközött Pörböly és Baja között kora reggel.

A kép illusztráció.

 Senki sem sérült meg, viszont anyagi kár keletkezett. A helyszínelés ideje alatt félpályán haladt a forgalom.

 

