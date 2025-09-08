Közlekedés
45 perce
Nem indult jól a hét, baleset történt Pörbölynél
Baleset történt az 55-ös főúton, Pörböly térségében. Komlósiné Kiss Anettől, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, két autó ütközött Pörböly és Baja között kora reggel.
Senki sem sérült meg, viszont anyagi kár keletkezett. A helyszínelés ideje alatt félpályán haladt a forgalom.
