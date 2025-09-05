szeptember 5., péntek

Keréktolvajok

1 órája

Nem sejtették, hogy baj lehet a lopásból

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#kerék#tolvaj

A fiatalemberek megbánták tettüket, és a kár is megtérült.

Teol.hu

Egy paksi férfi tett feljelentést augusztus 28-án, mert valaki ellopta az autója pótkerekét. Mint elmondta, a munkahelyéről kellett több dolgot elszállítania, ezért kipakolt az autója csomagtartójából, hogy nagyobb hely legyen. A pótkereket a bejárat mellett a falhoz támasztotta, majd elment néhány órára. Mikor visszaért, már csak a kerék hűlt helyét találta – tájékoztatott Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Néhány napon belül elfogták a keréktolvajokat Fotó: police.hu

A biztonsági kamera felvételén egy szürke kombi autó haladt el a közelben. A rendőrök elszámoltatták a kocsi tulajdonosát, aki elismerte a lopást. Elmondta, céltalanul autózott a barátaival, amikor meglátták a „közterületen hagyott” kereket, gondolták, elviszik magukkal. Nem sejtették, hogy ebből baj lehet.

A nyomozók mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki, a sértettnek pedig visszaadták a lefoglalt kereket, így a kár megtérült. A lopás vétség miatt indult ügy vizsgálata a Paksi Rendőrkapitányságon folytatódik.

 


 

