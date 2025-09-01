Nem tudta a motoros, hogy a vesztébe rohan

Pénteken reggel 8 óra 20 perckor egy autós közlekedett Simontornya térségében a 61-es főúton Cece irányából Simontornya irányába. Haladása során a 30-as kilométerszelvényben egy útkereszteződésnél balra szándékozott kanyarodni a Tejfölös útra. Kanyarodása során a kocsi hátuljának ütközött az őt és a mögötte közlekedő autót előző motoros, aki a balesetben súlyosan megsérült – tudtuk meg Debreceniné Farkas Edittől, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.

Súlyosan megsérült a motoros

Forrás: police.hu