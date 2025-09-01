Nem tudtak bejutni az idős nőhöz, tűzoltót hívtak

Szekszárdon, Kakasdon és Baján is szabadtéri tüzekhez siettek a beavatkozó egységek.

Illusztráció: Shutterstock

Szekszárdon egy idős hölgyön segítettek a tűzoltók, miután a szomszédok nem tudtak bejutni lakásába. Több alkalommal is kidőlt fák és leszakadt ágak akadályozták a közlekedést Szekszárdon, Kalaznón, Györkönyben, Nagydorogon és Tamásiban. Az utóbbi településen egy romos épület tetőszerkezete szakadt be, szerencsére személyi sérülés nem történt. Simontornyán árokba borult egy személygépkocsi, az autóban utasokat nem találtak. Bikácson egy nyerges vontató sodródott az árokba, a járművet a tűzoltók daru segítségével állították vissza az útra.