szeptember 3., szerda

Hilda névnap

24°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatkínzás

28 perce

„Öld meg, gyerünk!” – kiabálta a 17 éves fiatal a pályán

Címkék#vádirat#vádlott#kutya#állatkínzás

A Szekszárdi Járási Ügyészség állatkínzás bűntette miatt emelt vádat egy 17 éves fiatalkorú elkövető ellen – tudtuk meg Dr. Kiss Yvettől, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől.

Teol.hu
„Öld meg, gyerünk!” – kiabálta a 17 éves fiatal a pályán

A vádlott más állatok ellen hergelt e a kutyáit (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A vádirat szerint a vádlott két, szuka ivarú kutyát tartott. Az interneten látott módszerekkel az otthonában „kapd el!”, „fogd meg!”, „nyírd ki!”, „öld meg!” parancsszavak kíséretében idomította, hergelte a kutyáit azért, hogy agresszívek legyenek, illetve parancsszóra morogjanak. Sétáltatások során is hergelte őket annak érdekében, hogy a kerítések mögött lévő más kutyák felé vicsorogjanak, morogjanak. A vádlott által alkalmazott módszerektől a kutyái rendkívül agresszívek lettek, nem tűrtek meg maguk mellett más állatot.

2024. évben a vádlott a tulajdonában lévő kutyákat egy Dombóvárhoz közeli település külterületén szabadon engedte, és az ott lévő őzekre uszította azért, hogy azokat a kutyák elfogják és megöljék. A fiatalkorú vádlott kutyái ekkor egy őzet elkaptak, majd oly módon pusztították el, hogy annak különös szenvedést okoztak.

2024. év szeptemberében a vádlott felkeresett egy kutyakiképző központot, amelynek gyakorlópályáján az ott tartózkodásuk során a kutyáit ráuszította egy borzra azért, hogy azt széttépjék. Az uszítás során a vádlott a kutyáknak olyan parancsokat adott, miszerint „öld meg, gyerünk”. A kutyák végül elpusztították a borzot úgy, hogy annak különös szenvedést okoztak.

A fiatalkorú vádlottal szemben a járási ügyészség közérdekű munka büntetés kiszabását szorgalmazza a Dombóvári Járásbíróságnál.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu