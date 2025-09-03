„Öld meg, gyerünk!” – kiabálta a 17 éves fiatal a pályán

A vádirat szerint a vádlott két, szuka ivarú kutyát tartott. Az interneten látott módszerekkel az otthonában „kapd el!”, „fogd meg!”, „nyírd ki!”, „öld meg!” parancsszavak kíséretében idomította, hergelte a kutyáit azért, hogy agresszívek legyenek, illetve parancsszóra morogjanak. Sétáltatások során is hergelte őket annak érdekében, hogy a kerítések mögött lévő más kutyák felé vicsorogjanak, morogjanak. A vádlott által alkalmazott módszerektől a kutyái rendkívül agresszívek lettek, nem tűrtek meg maguk mellett más állatot.

2024. évben a vádlott a tulajdonában lévő kutyákat egy Dombóvárhoz közeli település külterületén szabadon engedte, és az ott lévő őzekre uszította azért, hogy azokat a kutyák elfogják és megöljék. A fiatalkorú vádlott kutyái ekkor egy őzet elkaptak, majd oly módon pusztították el, hogy annak különös szenvedést okoztak.

2024. év szeptemberében a vádlott felkeresett egy kutyakiképző központot, amelynek gyakorlópályáján az ott tartózkodásuk során a kutyáit ráuszította egy borzra azért, hogy azt széttépjék. Az uszítás során a vádlott a kutyáknak olyan parancsokat adott, miszerint „öld meg, gyerünk”. A kutyák végül elpusztították a borzot úgy, hogy annak különös szenvedést okoztak.

A fiatalkorú vádlottal szemben a járási ügyészség közérdekű munka büntetés kiszabását szorgalmazza a Dombóvári Járásbíróságnál.