Hetvenkedő Hatvanasok

43 perce

Megnyerte az országos bűnmegelőzési vetélkedőt Tolna vármegye csapata

Tolna vármegye csapata nyerte meg az országos bűnmegelőzési vetélkedőt Zalaegerszegen.

Teol.hu

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársai szeptember 10–11-én rendezték meg Zalaegerszegen a nyugdíjasok vagyonbiztonságának fokozása érdekében a Hetvenkedő Hatvanasok elnevezésű vagyonvédelmi vetélkedőt. A programon 80 szépkorú vett részt – tudtuk meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól.

Fotó: Police.hu

A szervezők főként az online térben elkövetett csalások megelőzésére, a drogprevencióra, valamint az áldozattá válás elkerülésére helyezték a hangsúlyt.

A kétnapos vetélkedőn Tolna vármegyét a szekszárdi dr. Misetics Gábor és neje, valamint a kétyi Bíró Pál és felesége képviselte, felkészítőjük Orsós Zoltán bűnmegelőzési előadó volt. A Hetvenkedő Hatvanasok országos bűnmegelőzési vetélkedőn Tolna csapata győzött, a második helyen Zala, míg a harmadik helyen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye végzett.

Fotó: Police.hu

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

