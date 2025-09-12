46 perce
Megnyerte az országos bűnmegelőzési vetélkedőt Tolna vármegye csapata
Tolna vármegye csapata nyerte meg az országos bűnmegelőzési vetélkedőt Zalaegerszegen.
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársai szeptember 10–11-én rendezték meg Zalaegerszegen a nyugdíjasok vagyonbiztonságának fokozása érdekében a Hetvenkedő Hatvanasok elnevezésű vagyonvédelmi vetélkedőt. A programon 80 szépkorú vett részt – tudtuk meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól.
A szervezők főként az online térben elkövetett csalások megelőzésére, a drogprevencióra, valamint az áldozattá válás elkerülésére helyezték a hangsúlyt.
A kétnapos vetélkedőn Tolna vármegyét a szekszárdi dr. Misetics Gábor és neje, valamint a kétyi Bíró Pál és felesége képviselte, felkészítőjük Orsós Zoltán bűnmegelőzési előadó volt. A Hetvenkedő Hatvanasok országos bűnmegelőzési vetélkedőn Tolna csapata győzött, a második helyen Zala, míg a harmadik helyen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye végzett.
