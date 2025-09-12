Megnyerte az országos bűnmegelőzési vetélkedőt Tolna vármegye csapata

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársai szeptember 10–11-én rendezték meg Zalaegerszegen a nyugdíjasok vagyonbiztonságának fokozása érdekében a Hetvenkedő Hatvanasok elnevezésű vagyonvédelmi vetélkedőt. A programon 80 szépkorú vett részt – tudtuk meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól.

Fotó: Police.hu

A szervezők főként az online térben elkövetett csalások megelőzésére, a drogprevencióra, valamint az áldozattá válás elkerülésére helyezték a hangsúlyt.