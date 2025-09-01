Összedőlt egy ház tetőszerkezete, beszakította a kémény a födémet (fotók)

A késő esti órákban érkezett a jelzés, miszerint egy ház tetőszerkezete összeomlott Tamásiban, az Öreghenye utcában – tájékoztattak közösségi oldalukon a Tamási Tűzoltók. Mint azt írták, az egység kiérkezése előtt a lakók elhagyták az ingatlant, melynek teljes tetőszerkezete összeomlott, ledöntve a kéményt, amely a födémet is átszakította.

Fotó: Tamási Tűzoltók/FB

Az ingatlant leválasztották a villamos hálózatról, a ház lakhatatlanná vált a tetőszerkezet beomlása következtében. A lakók ideiglenesen rokonokhoz költöztek. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.