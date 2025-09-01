Riasztás
32 perce
Összedőlt egy ház tetőszerkezete, beszakította a kémény a födémet (fotók)
Lakhatatlanná vált egy ház, miután összedőlt a tetőszerkezete augusztus 29-én Tamásiban
Fotó: Tamási Tűzoltók/FB
A késő esti órákban érkezett a jelzés, miszerint egy ház tetőszerkezete összeomlott Tamásiban, az Öreghenye utcában – tájékoztattak közösségi oldalukon a Tamási Tűzoltók. Mint azt írták, az egység kiérkezése előtt a lakók elhagyták az ingatlant, melynek teljes tetőszerkezete összeomlott, ledöntve a kéményt, amely a födémet is átszakította.
Az ingatlant leválasztották a villamos hálózatról, a ház lakhatatlanná vált a tetőszerkezet beomlása következtében. A lakók ideiglenesen rokonokhoz költöztek. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.
