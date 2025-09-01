szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

20°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

32 perce

Összedőlt egy ház tetőszerkezete, beszakította a kémény a födémet (fotók)

Címkék#tűzoltók#Tamási#ingatlan

Lakhatatlanná vált egy ház, miután összedőlt a tetőszerkezete augusztus 29-én Tamásiban

Teol.hu
Összedőlt egy ház tetőszerkezete, beszakította a kémény a födémet (fotók)

Fotó: Tamási Tűzoltók/FB

A késő esti órákban érkezett a jelzés, miszerint egy ház tetőszerkezete összeomlott Tamásiban, az Öreghenye utcában – tájékoztattak közösségi oldalukon a Tamási Tűzoltók.  Mint azt írták, az egység kiérkezése előtt a lakók elhagyták az ingatlant, melynek teljes tetőszerkezete összeomlott, ledöntve a kéményt, amely a födémet is átszakította. 

Fotó: Tamási Tűzoltók/FB

Az ingatlant leválasztották a villamos hálózatról, a ház lakhatatlanná vált a tetőszerkezet beomlása következtében. A lakók ideiglenesen rokonokhoz költöztek. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu